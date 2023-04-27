خليفة بن طحنون يستقبل وزير الدفاع النيوزلندي في واحة الكرامة

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء اليوم في واحة الكرامة أندرو ليتل وزير الدفاع النيوزلندي الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

و استعرض وزير الدفاع النيوزلندي لدى وصوله إلى واحة الكرامة مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا يستند كل منها على الآخر رمزا للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

و تجول في مختلف أجنحة الواحة مستمعا لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

و في ختام الجولة قام وزير الدفاع النيوزيلندي بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن “ واحة الكرامة ” تعد معلما وطنيا وحضاريا في العاصمة أبوظبي تم تشييده تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.