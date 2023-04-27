رئيس مجلس الدولة في جمهورية وكانتون جنيف يستقبل قنصل عام الإمارات

استقبل ماورو بوغيا، رئيس مجلس الدولة في جمهورية وكانتون جنيف، جاسم محمد العبدولي، في مقر الحكومة، بمناسبة تسلمه مهام عمله قنصلاً عاماً للإمارات العربية المتحدة لدى جنيف.

ونقل العبدولي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياتهم للاتحاد السويسري وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل بوغيا، القنصل العام، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وقد أعرب فخامته عن تمنياته للقنصل العام بالتوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والاتحاد السويسري على مختلف الصعد.

بدوره عبّر قنصل عام دولة الإمارات لدى جنيف، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الدولة، وأعرب عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، وسبل توسيعها بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.