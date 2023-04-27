"قضاء أبوظبي": 80% نمواً في عقود الشركات الموثقة أمام الكاتب العدل

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن تحقيق نقلة نوعية في نمو عقود الشركات الموثقة أمام الكاتب العدل في أبوظبي، إذ سجلت خلال العام الماضي 2022 نحو 17800 عقد شراكة بنمو بلغت نسبته ما يزيد عن 80%، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2021، والتي سجلت 9800 عقد.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، حرص الدائرة على توفير تجربة رائدة ومتميزة في إنجاز المعاملات في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة المستجدات لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.

وأوضح العبري، أن تحقيق هذا الإنجاز يعد مؤشر قوي على تطور الآليات والإجراءات المتبعة، ونجاح منظومتها التقنية المرتبطة بخدمات الكاتب العدل والتوثيق الرقمي، التي تسمح بإنجاز المعاملة عن بُعد بشكل كامل دون الحاجة إلى تكبد عناء حضورهم الشخصي، فضلاً عن جاذبية البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية التي توفرها الإمارة والسياسات الاقتصادية المرنة والاستباقية التي تساهم في دعم سهولة ممارسة الأعمال بما يعزز من تنافسية الإمارة، ويدعم أمن واستقرار المجتمع.

يذكر أن الدائرة نجحت في تفعيل مراحل متقدمة من منظومة الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات مع عدد من الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، ما يساعد على إنجاز مختلف أنواع المعاملات المقدمة بطريقة سهلة وميسرة، وبأقل مرفقات مطلوبة اختصاراً للوقت والجهد، فضلاً عن دعم التحول إلى المستندات الرقمية بدلاً من الطباعة، بما يتماشى مع التوجهات الدولية، والتزام الدولة الحفاظ على البيئة.

وقد استطاعت الدائرة إنجاز 251 ألفاً و98 معاملة رقمية من الكاتب العدل والتوثيق خلال عام 2022، ما يشكل نقلة نوعية في مجال العمل الرقمي، حيث أسهم ذلك في توفير أكثر من 502 ألف زيارة لمقار الدائرة، مع إتمام جميع الإجراءات عن بُعد، وعدم إلزامية الحضور الشخصي لمتعاملين وأطراف في المعاملات، فضلاً عن توفير ما يصل إلى مليون و244 ألفاً و621 ورقة جرى استبدالها إلى مستند رقمي بدلاً من طباعتها، إلى جانب إمكانية حصول المتعاملين على النسخة الرقمية في أي وقت، من دون الحاجة إلى طلب صورة طبق الأصل.