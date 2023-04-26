حمدان بن محمد: نلنا شرف رفع طموحاتنا ليكون سقفها الفضاء وكواكبه ونجومه

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه بالبدء فوراً في تطوير راشد 2 .

وأكد سموه في تغريدة عبر " تويتر" أن "أكبر مخاطرة ألا تخاطر" كما يقول من يحمل اسمه مركز الفضاء "الشيخ محمد بن راشد".. وطبيعة قطاع الفضاء وجود نسبة مخاطرة عالية .. ونحن نقبل ذلك..وأضاف سموه: وجهنا محمد بن راشد بالبدء فوراً في تطوير راشد 2 ... مركبة جديدة...لمحاولة جديدة للوصول للقمر بإذن الله.وقال سموه "أكبر مخاطرة ألا تخاطر" كما يقول من يحمل اسمه مركز الفضاء "الشيخ محمد بن راشد".. وطبيعة قطاع الفضاء وجود نسبة مخاطرة عالية .. ونحن نقبل ذلك..

واضاف سموه لقد نلنا شرف محاولة الوصول لنقطة جديدة في تاريخ دولة الإمارات... ونلنا شرف رفع طموحاتنا ليكون سقفها الفضاء وكواكبه ونجومه..