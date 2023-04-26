"محمد بن راشد للفضاء" يوجه الشكر لشركة "آي سبيس"

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء بياناً حول مشروع الإمارات لاستكشاف القمر "المستكشف راشد"، وأكد المركز أنه بعد إعلان شركة "آي سبيس" عن عدم نجاح هبوط المركبة "هاكوتو آر"، نشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها شركة ispace. شريك المهمة، والتي لم تدخر أي مجهود لتحقيق هبوط ناجح على سطح القمر.

وتابع المركز: "لقد حقق مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح هدف تصميم وتطوير المستكشف. وإطلاقه إلى مدار القمر وهو بحد ذاته إنجاز هام للغاية، على الرغم من عدم تحقيق المستكشف راشد والحمولات الأخرى على متن المركبة مهماتهم على النهج المخطط له.

نتوجه بالشكر إلى المركز الوطني للدراسات الفضائية – فرنسا، على مساهمتهم العلمية والتقنية طوال فترة المهمة كما نقدر إسهامات جميع شركائنا المحليين والدوليين.

لقد اكتسب فريق مركز محمد بن راشد للفضاء خبرات وتجارب علمية قيمة من هذه المهمة، سيستفيد منها في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال استكشاف الفضاء، خاصة بعدما أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى الهبوط على سطح القمر".