رئيس الدولة: الإمارات داعم أساسي لمواجهة الأمراض والأوبئة عالمياً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن الإمارات ستظل داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وداعماً للمبادرات النوعية والحلول المبتكرة للقضاء على مرض الملاريا.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «بمناسبة اليوم العالمي للملاريا.. نؤكد مواصلة سعينا إلى مساعدة المجتمعات المتضررة للتصدي لهذا المرض، ودعم المبادرات النوعية والحلول المبتكرة، بالتعاون مع الشركاء للقضاء عليه.. ستظل الإمارات داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة».

محمد بن زايد:

«نؤكد مواصلة سعينا إلى مساعدة المجتمعات المتضررة للتصدي لمرض الملاريا».