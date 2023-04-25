الطقس غداً.. غائم وفرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الجنوبية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار.

كما توقع أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الخميس على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:20 والثاني عند الساعة 04:23 والجزر الأول عند الساعة11:11 والثاني عند الساعة 21:43 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والثاني عند الساعة 00:32 والجزر الأول عند الساعة 20:13 والثاني عند الساعة 00:00.