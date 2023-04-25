تنظمها "أوقاف الوطني".. حلقة نقاشية برلمانية تناقش "تحديات وشروط منح المقبلين على الزواج"

أعلنت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، اعتزامها تنظيم حلقة نقاشية افتراضية، يوم الخميس 4 مايو المقبل، الساعة 12:00ظهراً، تحت عنوان "تحديات المقبلين على الزواج في المجتمع الإماراتي"، برئاسة رئيسة اللجنة، جميلة أحمد المهيري، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج".

وأوضحت اللجنة أن الحلقة النقاشية، التي ستشهد حضوراً واسعاً من مختلف الفئات والجهات المعنية، ستناقش التحديات التي تواجه المقبلين على الزواج، وشروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ومدى الاستفادة منها، وتكاليف الزواج، وأسباب عزوف الشباب عن الزواج، وأسباب الطلاق، وأسباب زواج المواطنين من أجانب.

وتناقش لجنة الشؤون الإسلامية موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، ضمن محاور: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.

وتضم لجنة الشؤون الإسلامية في عضويتها كل من، مقررة اللجنة، عائشة محمد الملا، والأعضاء، خلفان راشد الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيرة العفاري، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.