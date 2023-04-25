سلطان القاسمي يعتمد 834 وظيفة في الشارقة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 834 وظيفة في إمارة الشارقة.

وأعلن عن هذا الاعتماد أمس، عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وشملت الوظائف، 545 وظيفة ضمن مشروع الإحلال في شرطة الشارقة، و30 وظيفة في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في كلباء، و16 وظيفة في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات بالذيد، و22 وظيفة في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات بخورفكان، و10 وظائف في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في دبا الحصن، وثماني وظائف في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في مدينة الشارقة، و50 وظيفة في جامعة كلباء، و50 وظيفة في جامعة الذيد، و25 وظيفة في مبنى مزرعة القمح، و18 وظيفة في مرعى مليحة، و30 وظيفة في مرعى النزهة بالمدام، و30 وظيفة في مرعى وشاح بالذيد.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مبلغ 100 مليون درهم للبدء في المرحلة الأولى من مشروع الحد من حرائق الأبراج والمباني السكنية والتجارية، التي تشمل 40 برجاً في مدينة الشارقة.

وأكد مدير الخدمات الفنية في بلدية مدينة الشارقة، المهندس خليفة بن هده السويدي استبدال واجهات الألمنيوم القابلة للاحتراق في هذه الأبراج بأخرى مقاومة لها.

من جانب آخر، وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أمس، بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع قمح الشارقة «سبع سنابل» في مرحلة واحدة، تضم 26 محوراً على مساحة 1900 هكتار.

وأكد رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، المهندس خليفة مصبح الطنيجي، في مداخلة عبر برنامج «الخط المباشر»، أن صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه بالاستعجال في المشروع لإنتاج أكبر كمية من القمح لتلبية احتياجات السوق، على أن يبدأ العمل به الموسم المقبل.