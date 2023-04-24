حاكم الشارقة يعتمد 100 مليون للمرحلة الأولى لمشروع الحد من حرائق الأبراج بالإمارة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبلغ 100 مليون درهم للبدء في المرحلة الأولى لمشروع الحد من حرائق الأبراج والمباني السكنية والتجارية والتي تشمل 40 برجاً في مدينة الشارقة.

وأوضح المهندس خليفة بن هده السويدي مدير الخدمات الفنية في بلدية مدينة الشارقة أنه سيتم استبدال واجهات الألمنيوم القابلة للاحتراق في هذه الأبراج بأخرى مقاومة لها.