أبناء المواطنات يحق لهم التعلم في مراكز تأهيل أصحاب الهمم الحكومية

أكدت وزارة تنمية المجتمع أنه يحق لأبناء المواطنات التقدم بطلب لتسجيل أبنائهم من أصحاب الهمم في المراكز الحكومية لتأهيل وتدريب أصحاب الهمم أسوة بالمواطنين، بشرط انطباق الشروط الأخرى عليهم التي حددتها الوزارة والتي من بينها إثبات أن الشخص يعاني من إعاقة من خلال تقرير صادر عن لجنة التشخيص بالمركز.

وتنص الشروط المطلوبة لقبول الطلب أن يتراوح عمر الطفل بين 4 و12 عامًا، وان تمكنه قدراته من الاستفادة من الخدمات المتاحة في مراكز الرعاية والتأهيل أصحاب العزم، بالإضافة الى موافقة اللجنة المختصة بقبول الطلبات.

وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن الوزارة التي أطلعت "الإمارات اليوم" على نسخة الكترونية منها على أن عدد الطلبات المقدمة للوزارة منذ مطلع العام الحالي لا تتجاوز الطلب الواحد، في وقت بلغ فيه عدد الطلبات المقدمة خلال العام الماضي 127 طلب، مقارنة ب 58 طلب خلال العام 2021. وتظهر البيانات ان العدد الأكبر للطلبات الذي تلقته الوزارة بين عامي 2022 و2019، وصل الى 180 طلب خلال العام 2019.

وتقدم مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم مجموعة من الخدمات التأهيلية والتربوية الهادفة إلى تطوير مهارات أصحاب الهمم في مختلف المجالات، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية العامة.

ويمكن تقديم طلب الالتحاق عبر مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم أو الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لوزارة تنمية المجتمع. وتتضمن الوثائق المطلوب تقديمها مع طلب الالتحاق بالمراكز صورة عن جواز السفر وصورة من الهوية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقرير طبي يثبت الإعاقة ونوعها والذي يشمل الإعاقة الجسدية والحسية والنفسية وكذلك الاعاقات الذهنية والتوحد وقصور الانتباه والنشاط الزائد، وذلك من جهة رسمية معتمدة تفيد بوجود الإعاقة.

ويستفيد المواطنون من أصحاب الهمم من عدد من المزايا المتعلقة بالحصول على السكن، ومجموعة من الخدمات الصحية، وكذلك من المساعدات المالية الخاصة بالتعليم، فضلاً عن خدمات التأهيل والعلاج المجاني في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم الحكومية. وتشجع الوزارة أسر أصحاب الهمم على التقدم بطلب للحصول على بطاقة أصحاب الهمم، لأنها تعد أداة لرصد الأعداد وفئات الإعاقة، وفقاً للفئات العمرية، ما يساعد الجهات المتخصصة على عملية تحديد الاحتياجات، وفهم الفجوات الموجودة في مجال دعم وعلاج أصحاب الهمم.