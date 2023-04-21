طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً خاصة على بعض المناطق الغربية والجنوبية، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:57 والمد الثاني عند الساعة 02:29 والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:12 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:47 والمد الثاني عند الساعة 22:43 والجزر الاول عند الساعة 17:19 والجزر الثاني عند الساعة 05:31 .