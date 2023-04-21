300 أسرة تستفيد من «بهجة عيد»

أطلقت «مؤسسة الإمارات»، أخيراً، مبادرتها التطوّعية «بهجة عيد»، بهدف توزيع كسوة العيد على عدد من الأسر المتعففة. وعملت المبادرة على مد يد العطاء للأسر المتعففة وإدخال البهجة في نفوسهم، من خلال توفير كسوة العيد لـ300 أسرة متعففة. وشهدت المبادرة التي تم تنظيمها في منطقة القناة بإمارة أبوظبي، مشاركة مجموعة من متطوّعي برنامج «تكاتف»، التابع لـ«مؤسسة الإمارات» لتجهيز أكثر من 5000 قطعة ملابس متنوّعة نُظفت بالبخار، وكُويت وعُطرت قبل عرضها في المعرض. وبلغ إجمالي عدد المتطوّعين المشاركين في المبادرة 270 متطوّعاً.