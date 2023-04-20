حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى البديع

يؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيوخ وكبار المسؤولين في الشارقة وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة عقب صلاة عيد الفطر السعيد بقصر البديع العامر على مدى يومين جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.