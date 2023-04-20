رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك و رؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم، المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى أصحاب الجلالة والفخامة و السمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.