تحديد 7 مناطق في دبي لمدافع عيد الفطر

حددت القيادة العامة لشرطة دبي 7 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الفطر السعيد وهي “منطقة زعبيل 1 بجانب مسجد زعبيل الكبير، ومصليات العيد في كل من منطقة البرشاء ومنطقة ند الشبا، ومنطقة المنخول، ومنطقة البراحة، ومنطقة ند الحمر، ومنطقة حتا”.

وأكد سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز المدافع للإعلان عن قدوم العيد، إحياءً للعادات والتقاليد المحلية، وتمسكا بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه .

من جانبه، أكد الرائد عبد الله طارش العميمي، آمر وقائد فريق المدفع، أنهم اتخذوا كافة الترتيبات للإعلان عن عيد الفطر السعيد، بالإضافة إلى تشكيلهم لطاقم عمل في كل موقع من المواقع السبعة التي وقع عليها الاختيار لتوزيع مدافع العيد.