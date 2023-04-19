لجنة تأمين الفعاليات في دبي تعلن جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي اكتمال استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد عبر خطة عمل لكل الإدارات العامة ومراكز الشرطة تسعى من خلالها لتكثيف الدوريات بجميع أنواعها على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة لتعزيز تواجدها الميداني من أجل توفير سبل الراحة كافة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكد سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أن لجنة تأمين الفعاليات جاهزة لاستقبال عيد الفطر السعيد من خلال خطة أمنية مُتكاملة تشمل تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في الطرق، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الإزدحامات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وأوضح الغيثي أن الخطة الأمنية لعيد الفطر تتضمن توفير 66 رقيب سير و798 رجل أمن من الشركات الخاصة، و165 مُنقذا على شواطئ دبي و 14 زورق أمن بحريا و 123 سيارة إسعاف، و738 مسعفا، و10 زوارق للإنقاذ البحري، و4387 رجل شرطة، و 29 دورية دراجة هوائية، و465 دورية أمنية، و 75 مركبة للدفاع المدني، و24 رافعة صغيرة، و17 دورية إنقاذ بري.

وأكد اللواء الغيثي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، واللجواء إلى خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.