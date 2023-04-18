محمد بن راشد يدعم «وقف المليار وجبة» بأصول عقارية ومبالغ نقدية بـ 250 مليون درهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العطاء ودولة الإمارات وجهان لعملة واحدة، وأن حملة «وقف المليار وجبة» مستمرة، وباب الوقف سيبقى مفتوحاً طيلة العام.

وأعلن سموه عن تقديم دعم شخصي للحملة بأصول عقارية ومبالغ نقدية قيمتها 250 مليون درهم، في لفتة عودنا سموه عليها بأن يكون مبادراً ومساهماً في تعزيز منظومة العطاء الإماراتية، مجسداً بذلك نموذج القيادة الملهمة، لتصل المساهمات في «وقف المليار وجبة» مع نهاية الشهر الفضيل إلى مليار و75 مليون درهم، منها 825 مليون درهم تبرع بها أكثر من 180 ألف مساهم.

وقال سموه: «رمضان في الإمارات جميل بالخير.. وجميل بأهل الخير.. وجميل بالقيم التي رسخها زايد الخير رحمه الله»، مضيفاً سموه: «العطاء والإمارات وجهان لعملة واحدة.. وبلادنا محفوظة بالخير.. ومحفوظة بدعوات عشرات الملايين ممن يصلهم عطاؤها كل عام».

وتابع سموه: «الوقف سنة حسنة سنستمر عليها.. وهدفنا استدامة العطاء والخير في بلادنا.. واستدامة الأجر لشعبنا.. وقبل كل ذلك وبعده طلب مرضاة ربنا سبحانه وتعالى».

وختم سموه: «باب الوقف سيبقى مفتوحاً.. وإطعام الطعام خير الصدقة.. وشكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في أكبر صدقة جارية لشعب الإمارات».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على «تويتر»: «تجاوزت حصيلة حملة وقف المليار وجبة المليار درهم مع ختام الشهر الفضيل، وعبر هذه الحملة نضمن استمرار العطاء وبلوغه لمستحقيه في كل مكان. رسخ الشيخ محمد بن راشد بمبادراته الإنسانية منهج الاستدامة في العمل الخيري، وامتدت أياديه البيضاء إلى الإنسان في شتى أنحاء الأرض».

وشهدت حملة «وقف المليار وجبة» إقبالاً مجتمعياً واسعاً، وتسابقاً على فعل الخير للمساهمة بتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في عشرات البلدان حول العالم، بما يعبر عن القيم النبيلة الراسخة في مجتمع الإمارات، وسيظل باب المساهمة في الوقف مفتوحاً طيلة العام.

واستقبلت الحملة أراضي عقارية وأسهم شركات ومبالغ نقدية من الشركات والأفراد واشتراكات بمبالغ يومية من آلاف الأفراد في المجتمع.

هذا ونجحت حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في شهر رمضان المبارك، جرياً على عادة سموه ضمن منظومة إطعام الطعام الإنسانية، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في جمع مليار و75 مليون درهم مع نهاية شهر رمضان الكريم، وسط إقبال مجتمعي وتسابق على فعل العطاء، حيث أسهم أكثر من 180 ألف متبرع من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دعم أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام؛ من خلال الموقع الإلكتروني للحملة، ومركز الاتصال الخاص بها، والتحويل المصرفي لحسابها، وعبر الرسائل النصية لمستخدمي شبكة «دو» و«اتصالات من &e»، وكذلك باستخدام تطبيق «دبي الآن».

وفي هذا الخصوص قال الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية محمد عبدالله القرقاوي، إن «نجاح حملة وقف المليار وجبة التي دشنت أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، يؤكد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ماضية قدماً في ترسيخ مكانتها الرائدة عربياً وعالمياً بوصفها مركزاً نشطاً وفاعلاً للعمل الإنساني المؤسسي وفق أعلى معايير الكفاءة».

وأضاف: «يعكس الإقبال الذي شهدته حملة وقف المليار وجبة وحصيلة المساهمات التي حققتها من خلال كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص؛ تغلغل ثقافة البذل والعطاء في مجتمع الإمارات، وهو ما يمثل كلمة السر في نجاح الحملة وجميع المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات عبر مختلف هيئاتها الإنسانية والخيرية لتقديم العون والإغاثة للمحتاجين، ومكافحة الجوع في عشرات الدول حول العالم».

وأشار القرقاوي إلى أن «دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحملة وقف المليار وجبة بأصول عقارية ومبالغ نقدية قيمتها 250 مليون درهم، يمثل أجمل صور التشارك في العطاء بين القيادة والشعب في دولة الإمارات، ويعكس صورة القائد القدوة الذي يحرص على أن يكون خير نموذج لكل ما تمثله الإمارات من قيم البذل والإحسان والتعاضد».

وأسهمت مزادات «أنبل رقم» الخيرية للأرقام المميزة في دبي وأبوظبي في تحقيق مستهدفات «وقف المليار وجبة»، حيث جمعت 168.949 مليون درهم، بدعم من شرطة أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي و«اتصالات من &e» و«دو»، إذ حقق مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة في دبي 97.920 مليون درهم، وحققت المزايدات على الأرقام المميزة للوحات المركبات قيمة إجمالية بلغت 91.590 مليون درهم، وحطم رقم اللوحة P7 دبي الرقم القياسي وتصدر كأغلى رقم في العالم حيث بيع بمبلغ 55 مليون درهم، كما حققت الأرقام الماسية المقدمة من «اتصالات من &e» 3.322.500 ملايين درهم، والأرقام المميزة المقدمة من «دو» ما مجموعه 3.007.500 ملايين درهم.

كما حققت النسخة الثانية من المزاد الإلكتروني «أنبل رقم» الخيري الذي نظمته شرطة أبوظبي 71.029.400 مليون درهم، من خلال عرض 555 رقماً مميزاً خاصاً بلوحات المركبات في أبوظبي.

وشهدت حملة «وقف المليار وجبة» فعالية مبتكرة للاحتفاء بكبار الداعمين لمشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمساهمين في الصندوق الوقفي لإطعام الطعام، حيث قرعت فرق كبريات الشركات والمؤسسات المساهمة بالتعاون مع بورصة ناسداك دبي، جرس التداول احتفاء بحملة «وقف المليار وجبة».

وتعبر هذه المبادرة عن التقدير الكبير لدعم تلك الشركات والمؤسسات مستهدفات الحملة في توفير شبكة أمان غذائي مستدام للفئات الأقل حظاً، وإحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من البشر وتفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في العالم.

وتعزز حملة «وقف المليار وجبة» المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني إقليمياً ودولياً، كما تجسد التزامها الثابت بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً حول العالم دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو المعتقد.

• 180 ألف مساهم في «وقف المليار وجبة» لإنشاء أكبر وقف لإطعام الطعام.

محمد بن راشد:

• «العطاء والإمارات وجهان لعملة واحدة.. وبلادنا محفوظة بالخير.. ومحفوظة بدعوات عشرات الملايين ممن يصلهم عطاؤها كل عام».

• «رمضان في الإمارات جميل بالخير.. وجميل بأهل الخير.. وجميل بالقيم التي رسخها زايد الخير».

• «باب الوقف سيبقى مفتوحاً.. وإطعام الطعام خير الصدقة.. وشكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في أكبر صدقة جارية لشعب الإمارات».

مكتوم بن محمد:

• «محمد بن راشد رسخ بمبادراته الإنسانية منهج الاستدامة في العمل الخيري، وامتدت أياديه البيضاء إلى الإنسان في شتى أنحاء الأرض».

