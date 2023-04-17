"نقل عجمان" تختتم استعداداتها لعيد الفطر بـ"رحلات إضافية"



أعلنت هيئة النقل بعجمان عن انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكشفت عن مواعيد تقديم خدمة وسائل النقل والتي تشمل النقل العام والنقل البحري "عبرة عجمان" وحافلة تحت الطلب خلال إجازة عيد الفطر، حيث وفرت الهيئة القنوات الذكية للمتعاملين للوصول إلى خدمات منظومة النقل المتنوعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن طلب مركبات الأجرة عن طريق تطبيق "route"، كما يمكن التواصل مع الهيئة على مدار الساعة عن طريق الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 600599997. كما تم إضافة 5 حافلات للنقل العام للتقليل من الازدحام وتخفيف الضغط على الخطوط الداخلية والخارجية خلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان رحلة نقل مريحة لمستخدمي حافلات النقل.

وأوضحت أنه تم تحديد مواعيد النقل البحري خلال إجازة عيد الفطر من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساء في كافة محطات العبرة منها الراشدية والزوراء والصفيا والمارينا، حيث تبلغ أسعار تذاكر العبرة للتنقل بين المحطات درهمين ماعدا محطة الزوراء حيث تبلغ سعر التذكرة درهمان ونصف الدرهم.

وتابعت الهيئة: "أما بالنسبة للرحلات السياحية للنقل البحري، فتبلغ أسعار التذاكر 5 دراهم لرحلة تستغرق 10 دقائق للشخص الواحد، أما رحلات 30 دقيقة تصل إلى 50 درهم لأربع اشخاص، بالإضافة للرحلات التي تستغرق ساعة فإن سعر التذاكر 100 درهم، فيما يصل سعر التذاكر للجولات السياحية التي تصل مدتها إلى ساعة ونصف إلى 150 درهم"، مؤكدة ضرورة التزام عملائها بإجراءات السلامة خلال تواجدهم في العبرة.

وبينت الهيئة أن أول رحلات الخطوط الداخلية ستبدأ 6:00 صباحاً وتستمر حتى منتصف الليل، أما بالنسبة للخطوط الخارجية فتستمر من الساعة الثالثة والربع صباحاً حتى منتصف الليل، وذلك لتغطية الاقبال الكبير من المستخدمين خلال أيام العيد، موضحة أن رحلات النقل العام مجانية لأصحاب الهمم وكبار السن.

وذكرت أنه فيما يخص خدمة "حافلة تحت الطلب"، فستكون مواعيد عملها خلال أيام عيد الفطر من الساعة 6:30 صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمتعاملين طلب خدمة (حافلة تحت الطلب) من خلال التطبيق الذكي المتوفر في أبل ستور وغوغل بلاي ستور على الهواتف والأجهزة الذكية.