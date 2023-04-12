محمد بن زايد والسيسي يبحثان العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة دفعها إلى الأمام، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال جلسة مباحثات عقداها في قصر الاتحادية بالقاهرة عدداً من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بين دولة الإمارات ومصر الشقيقة بشأن كل ما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام، والذي يعد السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، مشدداً على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وما يربطهما من أواصر محبة وثقة واحترام متبادل، إلى جانب الاهتمام بالارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب تلبي تطلعاتهما نحو التنمية والتقدم.

من جانبه رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بلده الثاني، معرباً عن اعتزازه بعلاقات الأخوة التي تربط مصر والإمارات وقيادتيهما وشعبيهما.

وقد أقام الرئيس المصري مأدبة إفطار تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل إلى القاهرة أمس في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان رئيس جمهورية مصر العربية في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر تغريدة على «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقتنا الأخوية الراسخة، ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة».

ورحب الرئيس المصري خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، كما تبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، كلاً من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، وسفيرة الدولة لدى مصر مريم خليفة الكعبي.

ثم توجه موكب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إلى قصر الاتحادية، ولدى وصوله جرت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب السمو رئيس الدولة، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى المنصة الرئيسة، حيث عزف السلام الوطني لكل من الإمارات ومصر، بعدها استعرض سموه ثلة من حرس الشرف التي اصطفت لتحيته، كما صافح سموه كبار مستقبليه.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة القاهرة في وقت لاحق، حيث كان في وداعه في المطار الرئيس المصري وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

محمد بن زايد يؤكد الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بين الإمارات ومصر.

عبدالفتاح السيسي يعبر عن اعتزازه بعلاقات الأخوة التي تربط مصر والإمارات وقيادتيهما وشعبيهما.