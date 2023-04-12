مالية الشارقة تُعلن صرف رواتب موظفي حكومة الشارقة في 18 أبريل

أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة اليوم عن موعد صرف رواتب موظفي حكومة الشارقة في 18 أبريل الحالي وذلك قبل موعدها المقرر والمعتاد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد واستعداداً للعيد وتسهيلاً على العائلات لتأمين احتياجاتهم في وقت مبكر وجاء هذا القرار منسجماً مع قرار الحكومة الاتحادية التي أعلنت عن ذلك على مستوى الدولة.

وتحرص دائرة المالية المركزية بالشارقة في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على أن تُسهم في توفير وتأمين أفضل بيئة للموظفين وعائلاتهم استشعاراً لفرحة العيد السعيد ومن بين تجليات هذا الحرص هذا القرار بصرف الرواتب في وقت مبكر بما يسهم في تمكين الموظفين من قضاء احتياجات عائلاتهم وتوفير متطلبات العيد مما يؤكد على توجه ونهج حكومة الشارقة الذي يرتكز إلى توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة حول أهمية وضرورة إسعاد الموظفين وعائلاتهم.