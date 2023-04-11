حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بشأن نقل وتعيين مدير عام المؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم الأميري رقم ( 5 ) لسنة 2023 بشأن نقل وتعيين مدير عام المؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين.

ونص المرسوم على أن ينقل السيد محمد سرور على النقبي من المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين إلى المؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين، ويعين مديرا عاما للمؤسسة.

ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر بالجريدة الرسمية.