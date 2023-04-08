«أورو 24 للتطوير العقاري» تدعم حملة «وقف المليار وجبة» بـ 10 ملايين درهم

أعلنت شركة «أورو 24 للتطوير العقاري» عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتعهدت الشركة بتقديم الـ10 ملايين درهم خلال خمس سنوات للمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق الوقفي لإطعام الطعام، وتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه.

وترسخ الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني إقليمياً ودولياً، كما تجسد التزامها الثابت بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وقال مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة «أورو 24 للتطوير العقاري»، عاطف رحمن، «إن حملة (وقف المليار وجبة)، رسالة إنسانية جديدة من دولة الإمارات إلى الفئات الضعيفة والمحرومة حول العالم، وأصدق تعبير عن التزامها الراسخ بمساعدة الفقراء والمحتاجين في عشرات البلدان والمجتمعات، وهو ما يترجم قيم التسامح والعطاء في مجتمع الإمارات الذي اعتاد أفراده على التسابق إلى فعل الخير خصوصاً خلال شهر رمضان».

وأضاف: «مساهمتنا في أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان، تعبر عن اعتزازنا بقيم وأصالة المجتمع الإماراتي، والتزامنا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات». وتأتي الحملة استكمالاً لحملات إطعام الطعام السابقة والتي بدأت في شهر رمضان الكريم 2020 بحملة 10 ملايين وجبة، وحملة 100 مليون وجبة في رمضان 2021 إضافة إلى «مليار وجبة» في رمضان الماضي.