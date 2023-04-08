«الموارد البشرية» تدعو إلى سداد أجور العمالة المساعدة إلكترونياً

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أصحاب العمل إلى سداد الأجور الشهرية للعمالة المساعدة إلكترونياً، عن طريق البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة في الدولة، ومن ثم يستفيد صاحب العمل من مزايا عدة يوفرها التسجيل في نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة. وحددت الوزارة عدداً من المزايا التي يستفيدها صاحب العمل من دفع الأجور عبر نظام «حماية الأجور»، وهي أولاً حفظ حقه بإثبات عملية دفع الرواتب، وثانياً سهولة تحويل أجر العامل، وثالثاً ضمان تسليم الأجر للعامل في وقته المحدد، ورابعاً استقرار العلاقات التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المساعد.

وشارك وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وعدد من القيادات في الوزارة، الإفطار مع مئات من العمال في مسجد الرواشد في منطقة الخوانيج بدبي بالتعاون مع جمعية بيت الخير.

وقال العور: «العمال يستحقون منا كل التقدير والاحترام لمساهمتهم في مسيرة التنمية في الإمارات، كما أن شهر رمضان الفضيل فرصة مثالية للالتقاء بهم والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم والاستفادة من تجاربهم في سوق العمل».