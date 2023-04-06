حمدان بن محمد: ابن الإمارات سلطان النيادي يخوض أول مهمة عربية للسير في الفضاء في 28 أبريل

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، بطموح زايد الذي حملنا من الصحراء إلى الفضاء.. يستعد ابن الإمارات سلطان النيادي سفيرنا في الفضاء، لخوض أول مهمة عربية للسير في الفضاء في 28 أبريل.

ونشر سموه تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بطموح زايد الذي حملنا من الصحراء إلى الفضاء.. يستعد ابن الإمارات سلطان النيادي سفيرنا في الفضاء، لخوض أول مهمة عربية للسير في الفضاء في 28 أبريل، لتصبح الإمارات الدولة الـ 10 التي تخوض مهمة من هذا النوع خارج محطة الفضاء الدولية. بالتوفيق سلطان".