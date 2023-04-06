شرطة أبوظبي تحذر من التسول الإلكتروني وأساليبه الخادعة

أكدت شرطة أبوظبي أهمية تكاتف الجميع للتصدي لكافة أشكال التسول محذرة من التسول في الطرقات والأسواق والتسول الإلكتروني عبر وسائل تقنية المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف استعطاف المستخدمين للحصول على المنافع المادية والعينية بإرسال رسائل نصية وصور إنسانية وغيرها من عبارات الاستجداء المفبركة لمساعدة أيتام أو علاج مرضى أو بناء مساجد ومدارس في دول فقيرة وغيرها، يروج لها مجهولون داخل وخارج الدولة ينبغي التصدي له من خلال التوعية.

وتُعدُّ ظاهرة التسوّل الإلكتروني من أخطر ظواهر التسوّل على الإطلاق، لجني مبالغ خيالية تفوق بكثير طرق التسوّل المعتادة.

وحذرت أفراد المجتمع من إرسال أو حتى تحويل الأموال لأشخاص مجهولين، مؤكدة على دور الجميع في التصدي لهذه الآفة الخطيرة.