محمد بن راشد بن محمد بن راشد يكرّم شخصية العام الإسلامية

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، راعي ومؤسس جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وبحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أُقيم مساء أمس حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم ضمن دورتها الـ26 وذلك في ساحة الوصل بمركز إكسبو دبي.

وقد بدأ الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للمتسابقين: زكريا أبوالعقل من بلجيكا، وعباس هادي عمر من إثيوبيا، ومن ثم تابع الحضور فيلماً قصيراً عن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

عقب ذلك، ألقى نائب رئيس اللجنة المنظمة الدكتور سعيد عبدالله حارب، كلمة أكد خلالها أن الجائزة نجحت بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورعاية أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤسس وراعي هذه الجائزة المباركة، في أن تفسح لنفسها مكانة مرموقة بين أبرز المسابقات القرآنية الدولية، لتواصل رسالتها في التشجيع على حفظ كتاب الله وتلاوته.

‏وقد قام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم شخصية العام الإسلامية لهذه الدورة، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية، تقديراً لما قدمه فضيلته من إسهامات جليلة في مجال الدعوة وخدمة الدين الإسلامي الحنيف، ولما قدمه من مؤلفات قيمة تجاوز عددها 120 مؤلفاً، في مقدمتها موسوعته حول السيرة النبوية المشرّفة، وقد تسلَّم التكريم نجله الدكتور محمد أحمد عمر هاشم.

إلى ذلك، كرّم الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ26 وهم: الدكتور أحمد بن حمود الرويثي، رئيس لجنة التحكيم (السعودية)، والدكتور سالم الدوبي، نائب رئيس لجنة التحكيم (الإمارات)، وأعضاء اللجنة: الشيخ عبدالله عيش (المغرب)، والدكتور جمال فاروق (مصر) والدكتور أحمد ميان تاهومي (باكستان)، والشيخ شعيب مجيب الحق (بنغلاديش). وقد ضمّت لجنة التصنيف المبدئية: فضيلة الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري من الإمارات، وفضيلة الشيخ عبدالله عبدالعزيز عبدالله النقبي من الإمارات، وفضيلة الشيخ جمال محمد طه الكمار من مصر.

كما كرّم الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين الـ10 الأوائل في المسابقة، وهم: صالح أحمد تكريم من بنغلاديش (الأول)، وعباس هادي عمر من إثيوبيا (الثاني) وخالد سليمان صالح البركاني من السعودية (الثالث)، نور الدين من الكاميرون (الرابع مكرر)، وفتوى هادي مولانا من إندونيسيا (الرابع مكرر)، عبدالعليم محمد حاجي من كينيا (السادس)، محمد حاج أسعد من سوريا (السابع مكرر)، ومحمد عبده أحمد قاسم من اليمن (السابع مكرر)، وعبدالعزيز بن نور نسران من بروناي (التاسع مكرر)، حمزة مستقيم من المغرب (التاسع مكرر).

• الدكتور أحمد عمر هاشم قدم إسهامات جليلة في مجال الدعوة وخدمة الدين الإسلامي الحنيف.