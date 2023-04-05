«إسلامية دبي» تعلن انطلاق مسابقة الموظف الحافظ على مستوى موظفي حكومة دبي

أعلنت دائرة الشؤون والإسلامية والعمل الخيري بدبي عن انطلاق مسابقة موظفي حكومة دبي للقرآن الكريم تحت شعار الموظف الحافظ الدورة الثانية (1444-2023) والتي ينظمها قطاع الشؤون الإسلامية ضمن فعاليات رمضان دبي 1444، حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 119 موظفاً وموظفة، وبلغ عدد المتسابقين من الموظفين 56 موظفاً، كما بلغ عدد المتسابقات من الموظفات 63 موظفة من أصل 35 جهة حكومية وشبه حكومية. وقال مدير عام الدائرة الدكتور حمد الشيباني، إن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى التنافس بين موظفي الدوائر الحكومية وشبه الحكومية على حفظ القرآن.