«وقف المليار وجبة» تحقق 404 ملايين درهم من 70 ألف متبرع في 10 أيام

حققت حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، مساهمات بلغت 404 ملايين درهم في أول 10 أيام من إطلاقها، ما يترجم رسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات، وحرصه على دعم مستهدفات الحملة في توفير شبكة أمان غذائي مستدام للفئات الأقل حظاً حول العالم.

وتحققت هذه الحصيلة من خلال أكثر من 70 ألف متبرع من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ما يؤكد أن الحملة تكتسب زخماً متصاعداً في التفاعل معها من جميع فئات المجتمع.

وأكد الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» محمد القرقاوي أن التفاعل الكبير مع حملة «وقف المليار وجبة» التي تدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، يعكس الصورة الحقيقية لمجتمع دولة الإمارات وأصالته، وتمسكه بخصلة العطاء ومساعدة الآخرين.

وقال: «خلال 10 أيام فقط حققت الحملة 404 ملايين درهم أسهم بها أكثر من 70 ألف متبرع، ما ينعكس إيجاباً على مستهدفات الصندوق الوقفي لإطعام الطعام، وشموله عشرات الملايين من الفقراء والمحتاجين حول العالم».

وأضاف: «تثبت دولة الإمارات كل عام أنها ملتزمة برسالتها الإنسانية، وحرصها على تقديم الدعم للفئات الأقل حظاً في العالم، والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه.. العمل الخيري والإنساني نهج وطني راسخ، وحملة (وقف المليار وجبة) استمرار لنجاحات حققتها المبادرات الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات في الأعوام الماضية».

وتستهدف الحملة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر هشاشة في العالم.

ووسط هذا الزخم في الإقبال على المساهمة، تواصل حملة «وقف المليار وجبة»، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسة هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في «حملة وقف المليار وجبة» عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة «وقف المليار وجبة» خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات من &e» ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة «وقف المليار وجبة» المشاركة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات».

محمد القرقاوي:

• «الإمارات تثبت كل عام أنها ملتزمة برسالتها الإنسانية وحرصها على تقديم الدعم للفئات الأقل حظاً في العالم».