العلماء الضيوف يشيدون بحرص الإمارات على الترابط الأسري ورعاية كبار السن

أكد أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله - أن رعاية الوالدين وبرهما والتفاني في خدمتهما يحقق للإنسان الفوز برضا الله تعالى والتوفيق وحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، وصلاح الذرية، وسعة الرزق، داعين إلى توفير كل وسائل الراحة لهما ومؤانستهما وإدخال السرور على نفوسهما وتحقيق السعادة لهما.

وقد حاضر العلماء، في العديد من المساجد والمجالس والمؤسسات عن أهمية بر الوالدين -وخاصة إذا بلغا سن الكبر -فالتلاحم الأسري من أفضل القربات في هذا الشهر الفضيل، فالوالدان سبيل الأبناء إلى الجنة.

وأشاد العلماء الضيوف بحرص دولة الإمارات على الترابط الأسري والاهتمام بكبار السن وتوفير الرعاية الشاملة لهم وتخصيص برامج ومنصات لخدمتهم وتحقيق السعادة لهم وذلك بإطلاق المبادرات النوعية التي ترسخ لتعاليم ديننا الإسلامي في بر الوالدين وتعلي من شأن عاداتنا وثقافتنا في توقير كبارنا واحترامهم وحفظ مكانتهم الأدبية والاجتماعية.