سفير الدولة يحضر حفل إفطار أقامه رئيس الوزراء الياباني بمناسبة شهر رمضان

حضر سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان حفل الإفطار الذي أقامة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا بمناسبة شهر رمضان وبحضور وزير خارجية يوشيماسا هاياشي ورؤساء جمعيات الصداقة بين اليابان والدول المسلمة إضافة الى سفراء ورؤساء بعثات الدول الاسلامية المعتمدين في اليابان.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد كيشيدا ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين اليابان والعالم الإسلامي والتسامح ودفع جهود المجتمع الدولي نحو حل الصراعات بالطرق السلمية.

من جانبه قال سعادة السفير إن حفل الإفطار دعوة للتعاون معاً وتفهم عادات وتقاليد وديانات الشعوب المختلفة.