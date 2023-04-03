1214 متطوعاً يوزعون 100 ألف وجبة إفطار خلال 10 أيام في الفجيرة

أفادت جمعية الفجيرة الخيرية بأن 1214 متطوعاً يشاركون في توزيع 10 آلاف وجبة إفطار صائم يومياً عبر 22 موقعاً و11 مجلساً مجتمعياً، ضمن حملة «خيركم بركة»، مشيرةً إلى أن مشاركة المتطوعين لها دور كبير في نجاح واستمرار الحملة.

ولفتت إلى أن المتطوعين يوجدون أيضاً عند سبع إشارات ضوئية، وفي مداخل إمارة الفجيرة ومناطق أخرى، لتوزيع 1000 وجبة «كسر الصيام» خلال 10 أيام من رمضان التي تهدف إلى كسر صيام الأفراد حتى يصلوا إلى وجهاتهم. وذكر مدير عام الجمعية، يوسف المرشودي، أنه منذ أن أطلقت إدارته الرابط المخصص لتطوع الأفراد والمؤسسات، بدأت أعداد المتطوعين في تزايد، الأمر الذي كان له دور كبير في تحقيق أهداف الحملات الخيرية التي تنفذها الجمعية في جميع المناسبات الاجتماعية أو خلال شهر رمضان، مثمناً الدور الذي يقوم به المتطوعون في توزيع أكثر من 100 ألف وجبة يومياً. وأضاف أن الجمعية تهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع لدى الأسرة، وغرس مفهوم التطوع وحب الخير في نفوس الصغار، وتحفيزهم من خلال أنشطة ومبادرات خيرية وإنسانية، تشجع على نمو الشخصية، وتنمي الشعور بالمسؤولية، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى توفير بيئة مثالية وفعالة للعمل التطوعي عبر منصة التطوع الإلكترونية التي تتيح المشاركة بكل سهولة ويسر في برنامج العمل التطوعي «تطوعنا نماء وانتماء» لجميع أفراد المجتمع من سن 18 سنة فما فوق. وأكد أن التطوع ركيزة أساسية في بناء المجتمع، ونشر التماسك الاجتماعي بين أفراده، كون العمل التطوعي يسهم في بناء شخصية الشباب، ويكسبهم مهارات مختلفة، ويزيد انتماءهم لوطنهم ومجتمعهم، إضافة إلى استثمار الشهر الفضيل في العمل الخيري.