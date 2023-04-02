«بوكس رمضان».. منتجات للتخسيس بمخاطر صحية

انتشرت مع بداية شهر رمضان حسابات لأشخاص على مواقع السوشيال ميديا تروج لـ«بوكس رمضان» لنحت الجسم وهو عبارة عن منتجات لتخسيس الوزن غير معلومة المصدر ودون إشراف طبي أو أخصائي تغذية، يتم الترويج لها على أنها تساعد في تنزيل الوزن خلال شهر رمضان إلى أضعاف في غيره من أشهر السنة على أساس الإفطار على تلك المنتجات دون تناول أي وجبات غذائية أخرى من أجل تنزيل المياه في الجسم لتنظيفه من السموم والسوائل، الأمر الذي حذر منه مختصون في التغذية والطب وتقنية المعلومات من أن تلك المنتجات التي يتم الترويج لها مجهولة المصدر.

وقالوا إن تلك المنتجات قد تؤدي لنتائج عكسية وتصيب مستخدميها بفقدان السوائل والأملاح ونزول في الضغط وقد تودي بحياة مستخدمها، لافتين إلى أن نزول الوزن لا يحتاج لأي منتجات أو حبوب، وحذروا من الاعتماد على حسابات السوشيال ميديا التي تنتحل صفات الأطباء والمختصين في التغذية وتروج لمنتجات غير مرخصة بالدولة قد تكون خطرة.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» مع بداية شهر رمضان حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمنتجات تسمى «بوكس رمضان للتخسيس» تحتوي على حبوب ومشروبات لتخسيس الوزن ضمن برنامج غذائي يؤخر وجبة الإفطار ويشترط تناول المنتجات بعد الآذان من أجل تسهيل عملية نزول السوائل من الجسم، على أن يتم تناول الحبوب والمنتجات مع وجبات غذائية محددة، وتروج تلك الصفحات إلى أن «بوكس رمضان» ينزل الوزن في رمضان أضعاف غيره في الأيام العادية، إذ ينزل أكثر من ثلاثة كيلوغرامات يومياً الأمر الذي يحمل مخاطر صحية على مستهلكي تلك المنتجات.

وقال استشاري طب الأسرة، الدكتور عادل سعيد سجواني، إن برامج التخسيس والحمية وتنزيل الوزن تصرف حصراً من أطباء الأسرة والباطنية والسمنة وأخصائي التغذية، وليس من قبل أطباء غير مختصين في مجال التغذية أو من أشخاص غير مختصين في التغذية، ولفت إلى أن نزول الوزن عملية دقيقة يخضع لها الجسم.

وأضاف أن نزول الوزن يجب أن يتم تحت إشراف طبي معتمد وأن الجمعيات الطبية العالمية تشير إلى أن نزول الوزن الصحي الشهري يجب ألا يتجاوز من أربعة إلى خمسة كيلوغرامات، بمعنى أن أي نظام غذائي ينزل الوزن أكثر من خمسة كيلوغرامات شهرياً فهو يؤدي لأضرار جانبية لذلك يجب مراجعة الأطباء وأخصائي التغذية في هذا المجال.

وأشار إلى أن ما يروج له في مواقع السوشيال ميديا من برامج لتخسيس الوزن وغذائية من غير المختصين لا ينصح بها لأن لها أضرار جانبية عديدة وتحتوي على منتجات غير مرخصة وتؤدي إلى مشاكل في القلب والكلى وعدم انتظام دقات القلب.

وتابع أن بعض الناس قد يشعر بنزول الوزن إذا استخدم تلك المنتجات لكن في الوقت نفسه عرض نفسه لمخاطر صحية على المدى البعيد. وذكر أن بعض المواقع تروج لبرامج غذائية قاسية لتنزيل الوزن دون استخدام أي منتجات ما قد يؤدي لأضرار كبيرة في الجسم لأن نزول الوزن السريع يؤدي لضمور الكتل العضلية وضمور العضلات ما يؤدي لآلام في المفاصل وهشاشة في العظام ونقص في الكالسيوم والمعادن وفيتامين دال، كما أنه يؤدي لمشاكل في التبول والإسهال الشديد واختلال المعادن مثل الصوديوم البوتاسيوم وعدم انتظام دقات القلب، ذلك أن النزول السريع في الوزن دون إشراف طبي يؤدي إلى مشاكل صحية والاكتئاب والتوتر والقلق.

وحذّر أخصائي علم الأمراض المعدية والمناعة، الدكتور جهاد سعادة، من فقدان الجسم للأملاح والسوائل ونزول في الضغط وصولاً إلى الإغماء أو الوفاة في حال تناول منتجات لا نعرف آلية عملها يتم الترويج لها في رمضان وغيره، وتابع أن نزول الوزن في رمضان لا يحتاج لـ«بوكس رمضان» ولا مكملات غذائية ولكنه يحتاج للاعتدال في الأكل والحلويات لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية.

وأوضح أن تناول السعرات الحرارية أكثر من المطلوب للجسم سيؤدي لزيادة الوزن والسمنة خصوصاً تناول الحلويات في رمضان، وأن نزول الوزن يجب ألا يكون هدفاً رئيساً في رمضان ولكنه هدف مستدام طوال العام من خلال التغيير في أسلوب الحياة الغذائي، ما يؤدي لنزول الوزن التدريجي، لكن تناول منتجات تخسيس سيؤدي لنزول الوزن السريع مع زيادة الوزن لأضعاف لاحقاً إضافة إلى الإصابة بمخاطر صحية وثبات في الوزن.

وقال الخبير التقني أحمد الزرعوني، إن معظم الحسابات التي تروج لمنتجات التخسيس خصوصاً في «إنستغرام» و«تيك توك»، تنتحل مسمى «أخصائي التغذية» وهي حسابات موثقة للأسف وتبيع وتروج لمنتجات غير مرخصة ولا تباع في الصيدليات، ومن يروجون لها لم يمارسوا الطب ولا هم أخصائيون في التغذية، ولفت إلى أن هدفهم من ترويج تلك المنتجات هو التربح المالي لمنتجات يتم بيعها بأضعاف سعرها.

وأوضح أنه عند شراء منتجات للتخسيس يجب التأكد أن المواقع والحسابات التي تروج لها على السوشيال ميديا معتمدة بالدولة ولها أفرع رسمية، حتى لا يتعرض المستهلك للاحتيال ولأضرار صحية.

• خبراء: عند شراء منتجات للتخسيس يجب التأكد أن المواقع والحسابات معتمدة بالدولة.

إزالة المنتج

قام متجر إلكتروني شهير لبيع منتجات التخسيس والعناية بالجسم والبشرة، بإزالة منتج «بوكس الرشاقة والنحت» من موقعه الإلكتروني، بعدما تأكد أن المنتج غير مرخص أو معتمد من قبل الجهات المختصة، ونشر عبر موقعه الإلكتروني رسالة تفيد بأنه «تمت إزالة المنتج من موقعه لأنه لم يتم تقييمه من قبل أي مؤسسة طبية أو من أي مصنع أو من قبل المورد، وأن نتائج استخدام المنتج قد تختلف من شخص إلى آخر، وأن المنتج الذي تم عرضه للبيع كان علامة تجارية للمُصنع، وأن الموقع قام بنشاط التوزيع له قبل أن يقوم بحذفه لاحقاً».