887 طلب منحة زواج على مستوى الإمارات خلال 3 شهور

بلغ عدد طلبات الزواج المقدمة لوزارة تنمية المجتمع منذ مطلع العام الحالي 887 طلب ، فيما بلغ عدد طلبات الراغبين في المشاركة بالأعراس الجماعية نحو 69 طلب ، وذلك وفق إحصائية الكترونية للوزارة اطلعت "الإمارات اليوم" على نسخة الكترونية منها، في وقت كشفت فيه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع والمعلن عنها قبل أيام في تقرير اعدته وكالة انباء الامارات "وام"، عن أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال 30 عامًا، الممتدة بين العام 1993 وحتى نهاية 2022 بلغت نحو 5 مليارات و886 مليونا و584 ألف درهم، استفاد منها نحو 91 ألفا و626 شخصا على مستوى إمارات الدولة.

وكان عدد الطلبات المقدمة للحصول على منح الزواج خلال العام الماضي قد بلغ ألفين و743 طلب مقارنة ب 3 آلاف و614 طلب خلال العام 2021.

وأسهمت منح الزواج خلال السنوات الماضية في مساعدة عدد كبير من الشباب والشابات على البدء بتأسيس حياتهم الزوجية والأسرية، حيثي ساهم الدعم المادي الذي تلقوه بالإيفاء بكثير من متطلبات الزواج.

وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام الماضي، 199 مليوناً و80 ألف درهم، شملت 2844 مستفيداً على مستوى إمارات الدولة، مقارنة بـ 2727 مستفيداً من المنحة خلال عام 2021.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017، تبلغ قيمة منحة الزواج في دولة الإمارات 70 ألف درهم وتصرف دفعة واحدة للمستحقين.

ووفقا لبيانات صادرة حديثا عن وزارة تنمية المجتمع فان عدد الأعراس الجماعية التي شهدتها دولة الإمارات خلال 10 أعوام من 2013 ولغاية 2022 بلغ نحو 83 عرسا جماعيا شارك فيها 3597 شخصا.

وتصرف منحة الزواج بناء على عدد من الشروط منها أن يكون المتقدم وزوجته من مواطني الدولة وألا يقل سن الزوج عن 21 عاما وسن الزوجة عن 18 عاما عند عقد الزواج وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم مع إلزامية حضور الدورات التوعوية لكلا الزوجين التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع من خلال منصتها الإلكترونية.