الاتحاد للقطارات وشركة عُمان يطلعان على سير العمل في مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية

أشاد أعضاء مجلس إدارة شركة "عُمان والاتحاد للقطارات"، بالدعم الذي توليه قيادة البلدين لمشروع شبكة السكك الحديدية، الذي يربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، ما يعزز من سير عمل المشروع وتطويره ليسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية المشروع المشترك الذي يشكّل محطة جديدة في العلاقات المشتركة بين البلدين تسهم في تسهيل حركة الركاب والبضائع وتوفير فرص عمل مجزية للكفاءات من البلدين، ما يساهم في تحقيق مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز روابط الأخوة بين الجانبين من خلال تطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفق أعلى مستويات السلامة والأمان والكفاءة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد مؤخراً في مسقط، بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة شركة "عُمان والاتحاد للقطارات"، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "عُمان والاتحاد للقطارات"، وأعضاء مجلس الإدارة لاستعراض ما حققته الشركة وأهم المستجدات والأبحاث والدراسات التي نفذتها خلال الفترة الماضية.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع على سير االأعمال لمسار الشبكة المشتركة، ونتائج المراجعات والدراسات التصاميم الهندسية و والأنظمة لتوفير حلولٍ هندسية تستند إلى المعايير الدولية والمصممة لتلائم تحديات الظروف البيئية، وذلك من خلال توفير فرق عمل مختصة لإجراء هذه الدراسات.

وتناول أعضاء مجلس الإدارة الإجراءات التي تعمل بها الشركة لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات والأنظمة لتطوير شبكة سكك حديدية متكاملة وضمان تشغيل القطارات وانسيابية حركتها لتمر عبر الحدود بسلاسة بما يلبي متطلبات خدمات نقل الركاب والبضائع بسرعة وكفاءة عالية.

والجدير بالذكر أنه في فبراير 2023، قامت شركة "عُمان والاتحاد للقطارات"، بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، لتطوير شبكة السكك الحديدية حيث تأتي هذه الشراكة في إطار سعي الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية، بما يدعم جهود شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" في تسريع وتيرة العمل لإعداد الأعمال التحضيرية وإنجاز خطة العمل لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان.