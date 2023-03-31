رئيس الدولة يتلقى تهاني قادة دول شقيقة بالتعيينات القيادية الجديدة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالات هاتفية وبرقيات تهنئة من قادة عدد من الدول الشقيقة هنأوا سموه خلالها بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات عامة وإمارة أبوظبي خاصة.. معربين عن تمنياتهم أن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم المباركة التي تشهدها الدولة وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه شعب الإمارات من رفعة وتطور في ظل قيادة سموه الحكيمة.

فقد تلقى سموه التهاني من كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان الشقيقة، وفخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة.

وأعربوا عن أطيب تهانيهم إلى القيادات الجديدة وتمنياتهم لهم بالتوفيق والسداد في تأدية المسؤوليات الوطنية الموكلة إليهم لخدمة وطنهم وشعبهم.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره لإخوانه قادة الدول الشقيقة مقدراً ما عبروا عنه من مشاعر صادقة وتمنيات خالصة لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها.. متمنياً لدولهم وشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء ودوام الأمن والاستقرار.