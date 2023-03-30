سالم بن سلطان القاسمي يهني خالد بن محمد بن زايد بمناسبة تعيينه وليًا للعهد في إمارة أبوظبي

هنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وأعرب الشيخ سالم القاسمي عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" ، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في ولاية العهد والسير بإمارة أبوظبي إلى مراتب متقدمة في كافة المجالات وتحقيق المزيد من الازدهار لها.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إن مسيرة اتحاد الإمارات المظفرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سيستمر تميزها وستثمر الرؤى والأحلام والتي امتدت من فكر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نعاهد سموه علي الولاء والإخلاص داعين الله تعالى أن يسدد على درب الخير خطاه لتحقيق مزيد من النماء و التقدم و الازدهار لشعب الإمارات.