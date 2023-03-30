سالم بن سلطان القاسمي يهني منصور بن زايد بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة

هنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله” .

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن خالص تهانيه لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيداً بجهوده الكبيرة خلال المسيرة الاتحادية المباركة لدولة الإمارات والتي ساهم خلالها في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ومساهمته في رفعة الوطن والازدهار في كافة المسؤوليات التي تولاها.

وقال إن الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبمباركة إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تؤكد على ما يتمتع به سموه من مزايا وخصال جعلته أهلاً لهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة ومتفردة من التنمية والازدهار والتقدم ونثق برؤى سموه المتفردة وتوجيهاته السديدة التي ستقود دولتنا إلى مستقبل مشرق ومزدهر داعياً المولى، عز وجل، أن يحفظ سموه وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته على النهج الذي يعزز دعائم نهضة دولة الإمارات ومكتسباتها ويحقق طموحات شعبه الكريم.