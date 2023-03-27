تدشين مختبر التقنيات الإحلالية لـ"كهرباء دبي"

دشن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، مختبر التقنيات الإحلالية للهيئة، في مبنى الحضيبة، ليصبح بمثابة مركز لتطبيق "إطار الابتكار وصناعة المستقبل” وذلك بحضور المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، والدكتور علي السويدي رئيس الابتكار في الهيئة. ويهدف المختبر إلى تعزيز نمو خدمات الهيئة، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتطوير مهارات جديدة وصقل الكفاءات الوطنية، من خلال استشراف وصناعة المستقبل وتوفير أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية لا سيما في مجالات الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

كما يسهم في تعزيز الابتكار من خلال منصة "ديوافيرس" التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر 2022 لاستثمار تقنية الميتافيرس في تنفيذ وتطوير مشاريعها الحالية والمستقبلية.

وقال سعید محمد الطایر تلتزم الهيئة بتسخير أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأدوات الذكاء الاصطناعي ،وتستثمر في الابتكار وأحدث التقنیات الإحلالیة للارتقاء بالأداء وتحسین جودة حیاة الناس، وذلك ضمن "إطار الابتكار وصناعة المستقبل" المعتمد في الھیئة والذي یتضمن ثلاث مراحل رئیسیة: "تخیل المستقبل؛ وتصميمه وتنفذه”.

من جهته، قال المهندس مروان بن حيدر يعتمد مختبر التقنيات الإحلالية للهيئة على تقنيات النماذج الأولية السريعة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والأشعة فوق البنفسجية والروبوتات، إضافة إلى أدوات ومعدات التصنيع لبناء المفاهيم المبتكرة ويوفر فضاءً تعاونياً يجمع مهندسي الهيئة ومبتكريها، للعمل معاً على اختبار التقنيات الناشئة، كما يعزز شراكات الهيئة وتعاونها مع المؤسسات والخبراء في مجال مشاركة المعلومات والمصادر، ويدعم توجهاتها الحالية والمستقبلية.

ويستضيف المختبر ورش عمل وجلسات عصف ذهني حضورية وافتراضية عبر منصة "ديوافيرس"، لاستنباط أفكار ومفاهيم جديدة للنماذج الأولية ويعمل على استكشاف التقنيات والأدوات الجديدة التي يمكن توظيفها لتحسين بناء النماذج الأولية ويستخدم منهجيات تصميم الأفكار لمساعدة فرق العمل على تحديد متطلبات العمل وتحدياته، والخروج بحلول مبتكرة. ويستثمر المختبر كذلك برمجيات "التصميم باستخدام الحاسوب" لإيجاد نماذج وحالات محاكاة يمكن استخدامها لإجراء عمليات الاختبار والتحقق.

