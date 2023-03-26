طقس غائم وفرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة خاصة الشمالية والشرقية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون متوسطا، يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:25 والثاني عند الساعة 04:41 والجزر الأول عند الساعة 10:59 والثاني عند الساعة 22:05، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، قد يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والثاني عند الساعة 00:31 والجزر الأول عند الساعة 19:40 والثاني عند الساعة 08:14.