حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم الخميس، في قصر البديع العامر، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيوخ، ومن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووفد القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

وأعرب المهنئون عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

حضر الاستقبال بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من : الشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

كما حضر الاستقبال الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني، والشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ سعود بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، ورئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة علي ميحد السويدي ورئيس الديوان الأميري راشد أحمد بن الشيخ ، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية ومدراء الدوائر المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.