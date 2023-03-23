شرطة رأس الخيمة تضع خطة تأمين شاملة في رمضان

أعلنت شرطة رأس الخيمة تطبيق خطة أمنية متكاملة، تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان لتحقيق جودة الحياة في الأمن المجتمعي في الإمارة، خلال شهر رمضان، من خلال تكثيف الوجود الأمني من الدوريات الأمنية والمرورية بشكل عام، على كل طرق وأحياء ومصليات وأسواق الإمارة، وجميع المناطق الحيوية، والمنافذ البرية والبحرية والجوّية، لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للجمهور، بناءً على توجيهات قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، وتماشياً مع سياستها الاستراتيجية، وتنفيذاً لأهداف وزارة الداخلية، في تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين ومستخدمي الطرق تعزيزاً للحالة الأمنية خلال أيام الشهر الفضيل.

وأفادت شرطة رأس الخيمة بأن الإدارة العامة للعمليات وضعت خطة تأمين شاملة للحد من الظواهر السلبية وغير الحضارية، ومنها ظاهرة التسول والباعة المتجولين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، داعية الجمهور للتواصل عبر الرقم 901 للإبلاغ عن المتسولين، مشيراً إلى أنها أطلقت حملات وبرامج توعوية، بالتعاون بين إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وإدارات العمليات الشرطية.

وأضافت أن إدارة العمليات أنهت استعداداتها للاستجابة للبلاغات الطارئة والاستفسارات على الرقم 999، وتقديم أرقى الخدمات الأمنية والمرورية، لتحسين أمن وسلامة الطرق، وإسعاداً للجمهور بمركز خدمات المرور والترخيص، من خلال تعديل مواعيد العمل بالمركز، بما يتناسب مع أوقات الجمهور خلال الشهر الفضيل، حيث يكون العمل من الإثنين إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر، ويوم الجمعة من التاسعة صباحاً إلى منتصف الليل، وأوقات العمل في مركز فحص السائقين من الإثنين إلى الخميس من الثامنة صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر، ويوم الجمعة من الثامنة إلى 11 صباحاً.

وأوضحت أن إدارة الإعلام ستبث عبر منصات التواصل الاجتماعي برامج وحملات التوعية الأمنية.