1000 أسرة بأم القيوين تستفيد من المير الرمضانى لـ"سعود بن راشد المعلا للآعمال الخيرية"

قامت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بتوزيع بطاقات المير الرمضاني على 1000 أسرة مواطنة ومقيمة في إمارة أم القيوين، تكفلت بتوفيرها حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخة سمية بنت صقر القاسمي.

وقال راشد حمد الحمر مدير عام المؤسسة أنه تم توزيع بطاقات المير الرمضاني على الأسر المستحقة من المواطنين والمقيمين ضمن كشوفات معدة مسبقاً من قبل الإدارة , و تمت الموافقة عليهم من لجنة المساعدات , لافتاً إلى أن البطاقات تسمح لمستفيديها حرية شراء المواد الغذائية حسب احتياج الأسرة، وتعد صالحة للشراء في شهر رمضان الفضيل، مشيراً الى أن المؤسسة قامت كذلك بتوزيع 800 سلة من المواد الغذائية للأسر المستحقة في الإمارة.

وأكد أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة للمحتاجين تتم بناءً على دراسة أحوال الأسر وظروفها المعيشية، من أجل مد يد العون لهم حسب حاجتهم، مثمناً دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ومتابعة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة، للمشاريع التي تنفذها المؤسسة في إمارة أم القيوين ودورها في مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة، لما له من الأثر الإيجابي في نفوس المستفيدين، ويساهم في تخفيف الأعباء المادية التي تتحملها الأسر.

و أشار الحمر أن المؤسسة ستقوم أيضاً بتوفير 3000 وجبة إفطار يومياً يتم توزيعها في إمارة أم القيوين.

