«الموارد البشرية» بدبي تطلق خطتها الاستراتيجية 2023 ــ 2026

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خطتها الاستراتيجية 2023 ــ 2026، الهادفة لتطوير الموارد البشرية، وتسخير كل الإمكانات التي من شأنها تمكين الطاقات البشرية في حكومة دبي من مواكبة المتغيرات المحيطة، والاستفادة من كامل قدراتها لتعزيز مكانة حكومة دبي الريادية، والارتقاء بقدرات منظومة العمل الحكومي في دبي.

وتم إطلاق الخطة الاستراتيجية في متحف الاتحاد بدبي، بحضور مدير عام الدائرة عبدالله علي بن زايد الفلاسي،الذي أكد أن الدائرة تحرص على الاستعداد الدائم لكل التحديات والمتغيرات محلياً وعالمياً، بمواصلة التركيز على تمكين أبناء الإمارات بمهارات تصميم المستقبل وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، والتخطيط الاستشرافي، والرؤية المستقبلية الشاملة لمختلف المتغيرات والتحولات.

وأوضح الفلاسي أن رؤية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تتمثل في دعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي بمواهب مبتكرة وعقول متميزة وخبرات تنافسية عالمياً، ووضع محاور استراتيجية مستندة على تطلعات إمارة دبي، وتبني أنظمة عمل عالية الأداء، من خلال إدارة تشريعات الموارد البشرية من خلال بيئة تنظيمية مرنة، وإدارة محفظة خدمات بطرق مبتكرة واستباقية، وتمكين عملية اتخاذ القرار في قطاع الموارد البشرية من خلال توفير الحلول الرقمية وإدارة فعالة للبيانات لتعزيز مهارات الموظفين وتحفيزهم ومشاركتهم لتمكين الدائرة من اكتساب ميزة تنافسية مستدامة ولتحقيق مؤشرات الريادة في قطاع الموارد البشرية ورفع مؤشرات السعادة والرضا للموظفين.

وتركز الاستراتيجية على استقطاب المواهب الوطنية والعالمية المتميزة، ومواءمة القدرات الإماراتية مع الأجندات الوطنية والمحلية، وجعل حكومة دبي البيئة الأمثل للعمل، وتأهيل القوى العاملة من خلال تنمية المواهب وإدارتها، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 2033 بدمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة، والإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمواهب في الوصول لعدد من المستهدفات في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، ومنها ترسيخ مكانة دولة الإمارات إحدى أفضل 10 دول في مجال تنافسية المواهب العالمية، وضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة لتمكين اقتصاد المعرفة، إلى جانب ترسيخ صورة دولة الإمارات وجهة مفضلة للمواهب العالمية.