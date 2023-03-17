افتتاح مصنع لـ «اللحوم النباتية» في دبي

شهدت دبي أمس، افتتاح أول مصنع من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، تحت علامة «ثرايف».

وسيسهم المصنع، الذي أقيم في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم»، في تمهيد الطريق أمام تطوير إنتاج واستهلاك هذه الفئة من المنتجات الغذائية في دولة الإمارات، والمنطقة ككل.

ويأتي افتتاح المصنع الجديد في إطار استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وسلامة الغذاء ونظم التغذية، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات.

وتدعم العلامة الجديدة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال التنويع والابتكار.

ويُعد المصنع، الأول من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل، مشروعاً رائداً ومبتكراً في المنطقة، حيث سيوفر اللحوم النباتية الصحية والمستدامة، المصنوعة محلياً بنكهات مختلفة مستوحاة من مطبخ منطقة الشرق الأوسط الصحي والمتنوّع.

وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، إن دولة الإمارات تمتلك توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز أمنها الغذائي ومواجهة تحديات نقص الأراضي الزراعية وندرة المياه، ما يؤدي إلى نقص الإنتاج المحلي من الغذاء واستيراد دولة الإمارات كميات كبيرة من الخارج.

وأضافت: «مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في الإمارات، وفي ظل عام الاستدامة، تتخذ دولة الإمارات خطوات ملموسة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التنوع الغذائي ودعم تطوير عمليات الإنتاج الغذائي المستدامة. ويُعد افتتاح أول مصنع لمجموعة (إفكو) في المنطقة للحوم النباتية بالكامل خطوة مهمة نحو تعزيز هذه الصناعة والتنوع الغذائي والإنتاج المستدام له داخل الدولة».

وشرحت أن «صناعات الأطعمة من مصادر حيوانية، خصوصاً اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، تتسبب في انبعاث غازات الاحتباس الحراري الأكثر حدة. لذلك، يمثل COP28 منصة مثالية لنا لعرض رؤيتنا والتزامنا بتعزيز أمننا الغذائي والوفاء بالتزامات دولة الإمارات بشأن تغير المناخ».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هادي بدري، إن «افتتاح المصنع يمهّد الطريق أمام صناعة ديناميكية جديدة تُسهم في تعزيز التجارة بين دول المنطقة، الأمر الذي يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه استثمار التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة لتوفير حلول مستدامة لمواجهة التحديات العالمية. كما تعتبر هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز مكانتها لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

وأضاف بدري أنّ «المنشأة الجديدة لمجموعة (إفكو) تعدّ دليلاً على الدور المحوري لدبي في ترسيخ الممارسات البيئيّة السليمة، وضمان نموها للإسهام في الحدّ من آثار التغير المناخي».

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، سعود أبوالشوارب، إن الأمن الغذائي يتصدّر قائمة أولويات دولة الإمارات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

ويستخدم «ثرايف» تقنيات متقدمة في مجال الغذاء من أجل توفير أغذية صحية مستدامة ومناسبة لأذواق المنطقة وثقافتها. وتعمل «إفكو» عن كثب مع الحكومة لوضع وتحديد المعايير التي تنظم عملية إنتاج الأطعمة النباتية.

وتشير تقديرات صادرة عن مؤسسة الأبحاث العالمية ResearchAndMarkets.com إلى أن قيمة السوق العالمية للحوم النباتية قدرت بنحو 7.9 مليارات دولار أميركي في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.7 مليار دولار بحلول عام 2027. وقد جرى تجهيز مصنع اللحوم النباتية «ثرايف» لتلبية احتياجات ما يقرب من 30% من إجمالي سكان دول الخليج.

ويمثل «ثرايف» منصة مبتكرة للغذاء النباتي، تجمع بين المعارف والخبرات الزراعية القديمة وأبحاث وتقنيات الغذاء الحديثة مع الحفاظ على العناصر الغذائية الرئيسة والدقيقة للنباتات، والاحتفاء بالنكهات المختلفة للمطبخ المحلي.

مريم المهيري:

• «دولة الإمارات تمتلك توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز أمنها الغذائي ومواجهة التحديات».

• المصنع يدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ويسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواكبة متطلبات المستقبل وتحقيق الأمن الغذائي.



• 7.9 مليارات دولار أميركي قيمة السوق العالمية للحوم النباتية في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.7 مليار دولار بحلول عام 2027.