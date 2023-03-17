تخفيض المخالفات البيئية في رأس الخيمة بنسبة 50 % طوال شهر رمضان المبارك

اعتمدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مبادرة تخفيض المخالفات العامة بنسبة 50% طوال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير عام دائرة الخدمات العامة المهندس خالد العلي إن المبادرة تأتي ضمن جهودها لإدخال السعادة على متعامليها وأفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل وتسديد قيمة المخالفات المسجلة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من المخالفة توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة واتباع اللوائح والإرشادات البيئية.

وأضاف العلي أن الحفاظ على رقي المظهر العام لإمارة رأس الخيمة ومرافقها الترفيهية والخدمية مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأفراد المجتمع شركاؤنا في تعزيز المظهر الحضاري العام من خلال التزامهم بإلقاء المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك والابتعاد عن رمي المخلفات والنفايات عشوائيا.