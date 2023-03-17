النيادي يشيد بردود الجمهور على سؤاله حول حركة الأجسام

تفاعل رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، مع الإجابات التي قدمها الجمهور رداً على سؤاله الذي طرحه من محطة الفضاء الدولية، تحت عنوان «للأذكياء فقط»، قبل ثلاثة أيام، حول حركة الأجسام.

قال: «أشكر الجميع على التفاعل على سؤالي الأخير، إجاباتكم دائماً تجعلني أثق بأنه عندنا عقول مبدعة في عالمنا العربي، وهذه العقول هي أملنا ومستقبلنا المشرق نحو شعوب مفكرة ولديها شغف بالعلوم».

وأضاف النيادي أن اختلاف حركة الجسم التي لاحظناها في الفيديو تعود إلى نظرية المحور الوسيط، فلأي شيء تدور محاور عدة وتختلف حركة الجسم تبعاً لتلك المحاور.

وشارك رائد الفضاء سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية جمهور المتابعين بـ«سؤال للأذكياء»، حول حركة الأجسام في الفضاء عند انعدام الجاذبية.

وأفاد خلال مقطع فيديو نشره على «تويتر»، بأن حركة الجسم تكون بإحدى الحالات؛ إما بالدوران من اليسار إلى اليمين أو بالدوران من أعلى إلى أسفل، وفي كلتا الحالتين فإن الحركة مستمرة في الاتجاه نفسه، أما حالة الدوران الثالثة فتكون بشكل متداخل يتغير فيها اتجاه الجسم بين اليمين لليسار أو العكس ومن أسفل إلى أعلى، متسائلاً عن سبب اختلاف حركة الجسم من حالة إلى أخرى.

وبدأت مهمة سلطان النيادي، التي تعد أول مهمة طويلة الأمد لرائد فضاء عربي، على متن محطة الفضاء الدولية، في الثاني من مارس الجاري، والتي تسمى «مهمة crew-6».

وتعد «مهمة crew-6» أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.