إكسبو دبي تستضيف البرنامج الأول من فعاليات الطريق إلى cop28

استضافت مدينة إكسبو دبي صباح اليوم البرنامج الأول ضمن أولى فعاليات " الطريق إلى COP28 " التي تنظمها رئاسة المؤتمر ويقودها الشباب.

وتضمن البرنامج الأول ورشا تفاعلية بهدف إلهام وتعليم وتمكين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً لفهم موضوع تغير المناخ والتعامل معه بالتعاون مع برامج إكسبو للمدارس.

وتوافدت أعداد كبيرة من الطلبة منذ الصباح الباكر على موقع جناح "تيرا" للاستدامة في مدينة إكسبو 2020 دبي، وجرى تنظيم عدد من الفعاليات التعليمية والتثقيفية التي قدمها مجموعة من رواد المناخ الشباب، وتركزت حول مختلف القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، كما تم توزيع المواد التعليمية المصورة على الطلبة بهدف تعريفهم بقضايا المناخ بشكل عام.

ويعقد خلال فترة ما بعد الظهر البرنامج الثاني المخصص للشباب، والذي يتضمن الحلقات الشبابية والمناقشات وورش العمل ومبادرات الاستدامة، والعروض التي ينظمها شركاء الحدث، بما في ذلك وزارة الثقافة والشباب ومركز الشباب العربي. أما البرنامج المسائي فيشكل الحدث الأساسي للفعالية وسيناقش خلاله الفريق القيادي لـ “COP28” مع قادة العمل المناخي من الشباب، تطلعات الفريق لمؤتمر الأطراف المقبل الذي تستضيفه الإمارات.

وتعد هذه الفعالية محطة مهمة للشباب والمجتمع في مسيرة زيادة الوعي وحشد الجهود نحو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28، حيث يتماشى "الطريق إلى COP28" مع سعي المؤتمر إلى تعزيز وتسريع العمل المناخي العالمي من خلال تعاون كافة المعنيين وجميع فئات المجتمع من أجل تحقيق التعهدات التي قطعها العالم على نفسه من أجل الأجيال المقبلة.