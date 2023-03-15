"إقامة دبي" تستحدث وحدة رعاية نفسية لموظفيها

ضمن مساعيها الحثيثة نحو توفير أعلى المعايير العالمية في بيئة العمل، وتحويل المناخ الوظيفي إلى واقع معزز وتحفيزي، خصصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وحدة تنظيمية للصحة النفسية للكوادر الوظيفية، بهدف توفير الرعاية الصحية النفسية لهم، باعتبارها أحد مفاتيح الإبداع وتحقيق التميز والنجاح.

ويأتي تخصيص هذا القسم في إطار جهود الإدارة العامة تجاه خلق التوازن بين الحياة والعمل، وتجنيب الكوادر البشرية العاملة من الوقوع في براثن الأمراض المهنيّة والنفسيّة، بما ينسجم مع استراتيجية الرعاية النفسية 2022 – 2030 التي وضعتها إقامة دبي.

وأكد مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء عوض محمد العويم، أن استحداث القسم الخاص بالرعاية النفسية للموظفين يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي خلال عام ،2030 وبهدف تعزيز بيئة العمل النفسية لكافة الكوادر البشرية، نظراً لدورها المحوري في دعم القوى البشرية، ومواجهة جميع التحديات والمعوقات في المجال النفس ي من خلال وضع برامج ومبادرات لموظفي إقامة دبي وإعداد تقييم واختبارات تساهم في تطوير الصحة النفسية في بيئة العمل.

وأضاف أن القسم يستهدف تمكين الإدارة من تطوير برامج داعمة لتعزيز مُستو ى جودة حياة الموظفين النفسيّة المبنيّة على تحليل نتائج أصول البيانات الكبر ى، وتعزيز تبني نمط حياة نفس ي صحيّ ونشط للموظفين، والارتقاء بالرعاية النفسيّة الجيّدة، ونشر ثقافة رعاية الذّات، وتبني المهارات الحياتيّة المسُتقبلية المُساهمة في تمكين الموظفين بالتأقلُم مع مُتطلبات العمل الحكوميّ المستقبليّة .

ويوفر القسم الجديد مرشد متخصص في علم النفس لتقديم خدمات الرعاية النفسية، بما يشمله ذلك من مهارات الحياة المُستقبليّة، كمهارة الذكاء العاطفي، والمرونة، وحلّ المشُكلات المُعقدة، كما يتيح القسم فرصة مواتية للكوادر البشرية للاطلاع على التوجّهات العالميّة والحكوميّة، والاطلاع على وظائف المستقبل في مجال الرعاية النفسيّة. كما سيتم عقد شراكات بهذا الشأن مع عدد من العيادات والمراكز الطبية.

وتسعى الإدارة العامة حالياً إلى التعاقُد مع معهد لمُدربي الحياة أو مركز أو مُدرّب حياة لتتعرف على المجال والاطّلاع على المنهج العلميّ له وكيفيّة دمجه بمجال الموارد البشريّة، كما تعمل على إنشاء فرع الرعاية النفسيّة والذهنيّة في قسم الرعاية الصحيّة يتعلق بمجال " مُدرّبي الحياة"، لتعزيز الصحة النفسيّة وتقديم الدعم المعنويّ للموظفين، وتدريب الموظفين على اكتساب مهارات الحياة والمستقبل، ومُساعدتهم في تحديد أهدافهم والمُعيقات التي تواجههم وحلّها بأدوا ت مُعتمدة

وتستهدف إقامة دبي تحقيق جملة من المخرجات عبر "قسم السعادة وجودة الحياة " للبناءً على مُخرجات المعايير في آليّة تقييم مستوى النضوج في محور "الصحّة النفسية "، بما تشمله المخرجات من تحفيز الموظفين على الاهتمام بصحتهم النفسيّة، وترسيخ ثقافة عمل قائمة على الإبداع والمرونة والانفتاح، وتهيئة بيئة عمل لضمان ترسيخ الإيجابيّة وتعزيز السلامة، ودعم الموظفين في سعيهم لتحقيق التوازن بين الحياة المهنيّة والشخصيّة