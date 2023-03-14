الخطوط الجوية القطرية ستسيّر رحلات يومية إلى مطار رأس الخيمة بدءاً من 1 نوفمبر

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اليوم أنه بدءاً من 1 نوفمبر 2023، ستشغل الخطوط الجوية القطرية رحلات يومية إلى مطار رأس الخيمة الدولي، ما يمثّل خطوة استراتيجية في مساعي الهيئة لتعزيز ربط الإمارة بالعالم.

يأتي الإعلان الذي يعزز خيارات السفر الدولي المباشر إلى مطار رأس الخيمة الدولي، في ظل استعداد الأطراف المعنية بقطاع الطيران في الوطن العربي للاجتماع في رأس الخيمة لحضور قمة العرب للطيران في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات. ولا شك أن الرحلات اليومية ستتيح للمسافرين التواقين لاستكشاف الإمارة مزيداً من الخيارات والمرونة في الحجوزات، بالاستفادة من شبكة الخطوط الجوية القطرية الواسعة التي تضم أكثر من 150 وجهة تغطي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي: "تواصل رأس الخيمة ترسيخ مكانتها كمحوراً رئيسياً لقطاعات السفر والطيران، مدفوعة بنجاح استراتيجيتها السياحية الملهمة والتي تواصل حصد النمو والازدهار. ولا ريب أن شراكتنا الأخيرة مع الخطوط الجوية القطرية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا الطموحة وتعزيز عملياتنا التشغيلية. ونتطلع إلى أن تشكل هذه الخطوة ركيزة لشراكة راسخة ومثمرة لكلا الطرفين".

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "إن شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية ومطار رأس الخيمة الدولي خطوة مهمة لدفع مسيرة النمو المتواصلة لرأس الخيمة باعتبارها وجهة سياحية مستقبلية. ولا شك أن الشراكة مع إحدى شركات الطيران الرائدة عالمياً ستعزز القدرات التنافسية الشاملة للمنظومة السياحية في رأس الخيمة، وتلبي الطلب المتنامي على السفر إلى الإمارة. ونتطلع إلى العمل سوية لدفع النمو المستدام للقطاع، بما يحقق طموحنا باستقطاب نحو 3 ملايين زائر سنوياً إلى رأس الخيمة بحلول عام 2030، وزيادة معدل إسهام القطاع السياحي في ناتجها المحلي الإجمالي".

بدوره قال ستانلي سلاف، رئيس العمليات التجارية في مطار رأ س الخيمة الدولي: "تأتي هذه الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية لتعزز مكانة رأس الخيمة وجهة سريعة النمو على خارطة قطاع الطيران، فهي تتيح لنا افتتاح قنوات ربط جديدة لخدمة ومواكبة معدلات النمو المتزايد التي يحققها كل من قطاع السياحة والتجارة في الإمارة. إن لهذه الشراكة بعد آخر يصب في خدمة جهودنا الدؤوبة في مطار رأس الخيمة لتقديم خيارات أكثر راحة وملاءمة للمسافرين القادمين من العديد من الوجهات الرئيسية بالنسبة لنا".

وعبر رحلة طيران قصيرة انطلاقاً من مركز عمليات الخطوط الجوية القطرية في مطار حمد الدولي الواقع في العاصمة القطرية الدوحة، سيستمتع المسافرون بدخول مباشر إلى إمارة رأس الخيمة ووجهاتها الساحرة. وقد حلّت الإمارة ضمن قائمة أفضل الأماكن في العالم لعام 2022 وفقاً للتصنيف الصادر عن مجلة "تايم" الأمريكية وضمن قائمة أفضل الوجهات التي ينبغي زيارتها في عام 2023 تبعاً لموقع "سي إن إن ترافيل". ويعود ذلك بالمقام الأول لتضاريسها الفريدة وتنوعها الجغرافي. وعلاوة على ذلك، توفر الإمارة لزوارها كمّاً هائلاً من التجارب الأصيلة والمتنوعة والملهمة التي تنسجم مع تطلعات المسافرين عل اختلافها، بداية من المغامرات المشوقة في أحضان الطبيعة وصولاً إلى الوجهات العائلية ومرافق الاستجمام والإقامة الفاخرة.